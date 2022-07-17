Park halindeyken freni boşalan kamyon 9 araca çarptı

KIRIKKALE'de, park halindeyken freni boşalan ve hareket eden kamyon, park halindeki 9 araca çarptı. Kazada kamyonda ve 9 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Yaylacık Mahallesi 379 sokakta meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 71 AAT 011 plakalı kamyon, akü takviyesi yapıldığı sırada freni boşalarak hareket etti. Yokuş aşağı hızlanan kamyon, sokak üzerinde park halinde bulunan 9 araca çarparak durabildi. Kazada, kamyon ve 9 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, araçlar çekiciler ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.