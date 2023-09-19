Park halindeki üç araç alevlere teslim oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki üç araç yanarak kullanılmaz hale geldi. İsmetpaşa Mahallesi'nde park halindeki araçta çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak üç araç kullanılamaz duruma geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.