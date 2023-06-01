Park halindeki transit alev aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeyken bir anda alev alan transit, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki transit bir anda alev aldı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, araç kullanılmaz hale geldi.