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Park Halindeki Transit Alev Aldı

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Elazığ'da park halindeyken bir anda alev alan transit, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki transit alev aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeyken bir anda alev alan transit, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki transit bir anda alev aldı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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