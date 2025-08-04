Park Halindeki TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

BURSA'da park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Yenigelenler (44), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Yenigelenler'in kontrolünü yitirdiği 16 BV 405 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan Yenigelenler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Yenigelenler'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; süratle gelen otomobilin park halindeki TIR'ın altına girdiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Barış YILMAZ (Bursa),