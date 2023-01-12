PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ Güncel Haberler İZMİR'in Çiğli ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Engin Çınar (40), hayatını kaybetti. İZMİR'in Çiğli ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Engin Çınar (40), hayatını kaybetti. Kaza, saat 01.00 sıralarında Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesi numara 1319 önünde meydana geldi. Çiğli'den Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Engin Çınar yönetimindeki 35 BEB 702 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 AHD 725 plakalı TIR'ın 35 NCM 61 plakalı dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Çınar'ın otomobili hurdaya dönerken, talihsiz sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çınar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Çınar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından 110 AKS ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İzmir Çınar Güncel Haberler

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