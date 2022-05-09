PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ

TAVŞANLI, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarpan otomobilde, yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer (46) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü eşi Süleyman Gülmezer ise yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu 25'inci kilometresi Köprüören mevkiinde meydana geldi. İsmail Karhan kullandığı 34 UP 0546 plakalı TIR arıza yapınca emniyet şeridinde durdu. Süleyman Gülmezer (60) yönetimindeki 43 AB 033 plakalı otomobille, yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, içinde yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü eşi Süleyman Gülmezer ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sıkıştığı araçta yapılan sürücü Süleyman Gülmezer, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rahime Gülmezer'in cesedi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü İsmail Karhan ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel