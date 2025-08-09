Park Halindeki TIR'a Çarpan Otomobilde Aile Yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Özçelik (36) ile araçta bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 kara yolunda meydana geldi. İbrahim Özçelik'in kullandığı 34 SF 5551 plakalı otomobil, Serik DSİ mevkisinde Halil Ç.'ye ait yol kenarında park halindeki 07 BMD 661 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü İbrahim Özçelik, eşi Esra Özge Özçelik (33), oğlu İsmail Göktuğ Özçelik (2) ve ismi öğrenilemeyen büyük oğlu yaralandı.

BABA İLE OĞLUNUN DURUMU AĞIR

İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobilden çıkarılan yaralı anne ve 2 çocuğuna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Araçta sıkışan İbrahim Özçelik, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. İbrahim Özçelik ve büyük oğlunun durumunun ağır olduğu belirtildi. TIR şoförü kaza sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.