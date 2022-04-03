PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli Sezgin O.(26) yakalandı.
Başakşehir'de mağdur F.A.'ya ait lüks otomobil park halindeyken çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma açtı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlığın kimliğini tespit etti. Şüpheli Sezgin O., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Oto hırsızlığı Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 3 otomobil hırsızlığı ve iki plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin daha önceden 16 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümüŞüphelinin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamera görüntüsüŞüphelinin adliyeye sevk görüntüleri- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel