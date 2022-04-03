PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Haberler

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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli Sezgin O.(26) yakalandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli Sezgin O.(26) yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de mağdur F.A.'ya ait lüks otomobil park halindeyken çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma açtı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlığın kimliğini tespit etti. Şüpheli Sezgin O., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Oto hırsızlığı Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 3 otomobil hırsızlığı ve iki plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin daha önceden 16 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

Şüphelinin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamera görüntüsü

Şüphelinin adliyeye sevk görüntüleri


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir, Otomobil, İstanbul, Polis, Güncel, Haberler

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