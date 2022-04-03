PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Başakşehir'de mağdur F.A.'ya ait lüks otomobil park halindeyken çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma açtı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlığın kimliğini tespit etti. Şüpheli Sezgin O., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel