PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin plaka, lastiklerdeki jant ve depolarındaki benzini çalan Hakan K.(36) yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Daha önceden 14 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son günlerde meydana gelen plaka, jant, benzin ve lastik hırsızlıkları üzerine çalışma başlatıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi. Şüphelinin 25-28 Şubat'ta Beşiktaş, Şişli, Ümraniye, Sultanbeyli'de 6 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheli Hakan K.'yı Okmeydanı'nda gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Hakan K.'nın daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.