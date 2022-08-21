Park halindeki otomobilin üzerinde unutulan para sahibine teslim edildi Güncel Haberler Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin üzerinde unutulan bin liralık banknotların bulunduğu poşet, polis tarafından sahibine teslim edildi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin üzerinde unutulan bin liralık banknotların bulunduğu poşet, polis tarafından sahibine teslim edildi. Atatürk Caddesi üzerinde park ettiği otomobilini almaya gelen Medet Güler (65) aracının ön cam sileceklerinin arasında bir poşet buldu. Güler, poşetin içinde bin lira para olduğunu görerek polise başvurdu. Ekiplerin araştırması sonucu bir süre önce esnafla çay içen Kazım Şirvanlı'nın poşeti otomobilin üzerine bıraktığı, unutarak uzaklaştığı belirlendi. Telefonla ulaşılan Şirvanlı'ya ekipler tarafından para teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Atatürk Caddesi Manisa Güncel Haberler

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