Haberler

Park Halindeki Otomobilin Kendiliğinden Hareketi, Yolcu Otobüsüyle Çarpışmaya Neden Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki otomobil, kendiliğinden hareket ederek yola çıktı ve yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı, otobüste 39 yolcu bulunuyordu.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket ederek yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 39 yolcunun bulunduğu otobüste şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalova- Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Park halinde ve içerisinde kimsenin olmadığı 10 AIG 764 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip, yola çıktı. Otomobil, Metin B. (54) yönetiminde İstanbul-İzmir seferini yapan 67 AAN 567 plakalı içinde yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, bariyerlere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada içinde 39 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, bazı yolcular tedbir amaçlı ambulanslarda muayene edildiler.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

-Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.