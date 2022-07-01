PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP TELEFONU ÇALDI GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki cep telefonunu çalan A.V, güvenlik kameralarından belirlenip yakalandı. GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki cep telefonunu çalan A.V, güvenlik kameralarından belirlenip yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.V, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Nuri Pazarbaşı Mahallesinde geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, gece saatlerinde park halindeki otomobilin camını kıran şüpheli, içerideki cep telefonunu çalarak kaçtı. Sesi duyarak olayı fark eden araç sahibi, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.V. olduğunu saptadı ve adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.V., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine konuldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP TELEFONU ÇALDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.