Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2) SÜRÜCÜ VE OTOMOBİL ÇAYDAN ÇIKARILDISakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya uçan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren İsmet Aydın'ın (74) cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. SÜRÜCÜ VE OTOMOBİL ÇAYDAN ÇIKARILDI Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya uçan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren İsmet Aydın'ın (74) cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Ekipler, daha sonra vinç yardımıyla otomobili çaydan çıkardı. Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel İsmet Aydın Sakarya Kocaali Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.