Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2) - Haberler

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Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Levent Kızılaslan - Güncel
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Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2)

SÜRÜCÜ VE OTOMOBİL ÇAYDAN ÇIKARILDISakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya uçan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren İsmet Aydın'ın (74) cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ VE OTOMOBİL ÇAYDAN ÇIKARILDI

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya uçan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren İsmet Aydın'ın (74) cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Ekipler, daha sonra vinç yardımıyla otomobili çaydan çıkardı.


Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

İsmet Aydın Sakarya Kocaali Güncel Haberler

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