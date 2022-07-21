Son dakika haberleri! PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPIP ÇAYA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ Son dakika haberi: SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpıp, Melen Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpıp, Melen Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki otomobile çarpıp, Melen Çayı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, suya gömülen otomobilde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Dalgıçlar, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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