Park halindeki otomobile çarpan araç takla attı

Park halindeki otomobile çarpan araç böyle takla attı

Anne ve kızı emniyet kemeri sayesinde bu araçtan yara almadan çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da park halindeki araçlara çarpıp devrilen otomobilin içinde anne ve kızı emniyet kemeri takması sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzeri Askent mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı mevkiinden Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden F.A. idaresindeki 39 BB 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarparak yan yattı. Kaza sonrası sürücü F.A. ve araçta yolcu olarak bulunan kızı E.A. emniyet kemeri takması sayesinde devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracın LPG'li olması nedeniyle patlama riskine karşı müdahalede bulundu. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.