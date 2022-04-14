Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

Kırıkkale'de park halindeki otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki 71 EH 349 plakalı otomobil, banket içerisinde park halinde bulunan H.Y.'nin kullandığı 34 FZ 4314 plakalı Audi marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Fatma Reyhan K. (11), Rukiye K. (58) ve Turan K. (60) ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, kazada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobillerde tedbir aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin burada yaptığı tahkikatın ardından iki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay/ İHA)