Park halindeki otomobilden hırsızlık kamerada

Araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, park halindeki otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon ile hırsızlık şüphelisi D.B. yakalandı. Yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.