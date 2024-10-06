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Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

D-400 kara yolu Gebiz kavşağında park halindeki 41 H 0707 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Otomobil sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün dinlenmek amacıyla otomobilin yol kenarına park ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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