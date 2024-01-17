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Park halindeki otomobilde oturan baba ve oğluna silahlı saldırı

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ANKARA'da park halindeki otomobilde oturan baba ve oğlu, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

ANKARA'da park halindeki otomobilde oturan baba ve oğlu, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle hafif ticari araçtan inen şüpheli, park halindeki otomobilde oturan ve isimleri öğrenilemeyen baba ile oğluna ateş açtı. Şüpheli, ardından araca binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan şüphelinin kaçış anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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