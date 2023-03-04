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Park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı

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Park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında, Suriye uyruklu 3 yaşındaki R.H., ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında, Suriye uyruklu 3 yaşındaki R.H., ağır yaralandı.

Harran ilçesi Koyunluca Mahallesi'nde bir evin önnüdek park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, otomobildeki R.H.'yi yaralı olarak çıkardı. Vücudunda yanıklar oluşan ve yoğun dumandan etkilenen R.H., yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suriye Harran Güncel Haberler

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