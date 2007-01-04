Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı Mersin'de Park Halindeki Bir Otomobil, Elektrik Aksamındaki Arızadan Dolayı Çıkan Yangında Alev Alev Yandı. Aracın Motor Kısmında Başlayan Yangın, İtfaiyenin Müdahalesiyle Söndürüldü. Mersin'de park halindeki bir otomobil, elektrik aksamındaki arızadan dolayı çıkan yangında alev alev yandı. Aracın motor kısmında başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan 33 SH 951 plakalı otomobil, aniden yanmaya başladı. Aracın motor kısmından başlayan yangın, kısa sürede tüm otomobili sardı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev alev yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının, otomobilin elektrik aksamındaki bir arızadan dolayı çıktığını bildirdi. Yangın söndürüldükten sonra ulaşılan otomobil sahibi Şahin Karadavut'un, otomobili arıza yaptığı için çalışmayınca sokağa park edip, evine gittiğini söylediği öğrenildi. (HK-MT-MB-MB-Y) İhlas Haber Ajansı / Güncel Haberler

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