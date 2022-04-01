PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ARNAVUTKÖY'de misafirliğe gelen kişinin park ettiği otomobil bir anda alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının başladığı an ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yangın, dün saat 23.10'da Arnavutköy Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Arnavutköy'deki akrabalarına misafirliğe gelen Mesut Kılıç, 34 AE 6079 plakalı otomobilini kaldırım kenarına park etti. Aracını park ettikten dakikalar sonra, otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede otomobili saran alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı ve otomobilin alevlere teslim olduğu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çıkan yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangının otomobilin elektrik aksamındaki bir arıza sonucu çıktığı tahmin ediliyor.