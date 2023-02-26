Park halindeki motosikletleri iterek çalan şüpheli kamerada
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İSTANBUL'da park halindeki motosikletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Tolga T.(29) isimli şüphelinin, daha önce 48 suç kaydı olduğu tespit edildi.
İSTANBUL'da park halindeki motosikletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Tolga T.(29) isimli şüphelinin, daha önce 48 suç kaydı olduğu tespit edildi. Tolga T.'nin motosikletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 19 ve 22 Şubat tarihlerinde park halindeki motosikletlerin çalınmasıyla ilgili çalışmasında, şüpheli güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin tanınmamak için kask taktığı, park halindeki motosikleti iterek götürdüğü görüldü. Motosikletleri çaldığı belirlenen Tolga T. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden benzer suçlardan 48 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Tolga T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.