Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki motosikletleri iterek çalan şüpheli kamerada

Güncel Haberler

Park halindeki motosikletleri iterek çalan şüpheli kamerada

İSTANBUL'da park halindeki motosikletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Tolga T.(29) isimli şüphelinin, daha önce 48 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İSTANBUL'da park halindeki motosikletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Tolga T.(29) isimli şüphelinin, daha önce 48 suç kaydı olduğu tespit edildi. Tolga T.'nin motosikletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 19 ve 22 Şubat tarihlerinde park halindeki motosikletlerin çalınmasıyla ilgili çalışmasında, şüpheli güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin tanınmamak için kask taktığı, park halindeki motosikleti iterek götürdüğü görüldü. Motosikletleri çaldığı belirlenen Tolga T. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden benzer suçlardan 48 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Tolga T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title