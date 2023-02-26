Park halindeki motosikletleri iterek çalan şüpheli kamerada Güncel Haberler İSTANBUL'da park halindeki motosikletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Tolga T.(29) isimli şüphelinin, daha önce 48 suç kaydı olduğu tespit edildi. İSTANBUL'da park halindeki motosikletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Tolga T.(29) isimli şüphelinin, daha önce 48 suç kaydı olduğu tespit edildi. Tolga T.'nin motosikletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 19 ve 22 Şubat tarihlerinde park halindeki motosikletlerin çalınmasıyla ilgili çalışmasında, şüpheli güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin tanınmamak için kask taktığı, park halindeki motosikleti iterek götürdüğü görüldü. Motosikletleri çaldığı belirlenen Tolga T. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden benzer suçlardan 48 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Tolga T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Park halindeki motosikletleri iterek çalan şüpheli kamerada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.