Park halindeki minibüsü ateşe verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki minibüsü ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Park halindeki minibüsü ateşe verdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, psikolojik sorunları olan T.K. (46), minibüsünü ateşe verdi.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, psikolojik sorunları olan T.K. (46), minibüsünü ateşe verdi. T.K., 1 araç ve 1 çadırın da kundaklama olayının şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Marmaris'in Bozburun Mahallesinde meydana geldi. İşsiz ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen T.K., park halindeki minibüsünü ateşe verdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılmaz hale geldi.Aynı bölgede başka bir araç ve çadırın kundaklanma olayının da şüphelisi olduğu öğrenilen T.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Marmaris, Bozburun, Tragger, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title