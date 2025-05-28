Park Halindeki Kamyonetin Kasasından Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki bir kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki Enes Çelebi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Enes Çelebi, Kocagür Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonetin kasasında oynarken dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.