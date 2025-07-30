Park Halindeki Kamyonet Kendiliğinden Hareket Ederek Otomobile Çarptı

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Adana'nın Feke ilçesinde park halindeki bir kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kendiliğinden hareket ederek önündeki otomobile çarptı. Olay anı, yoldan geçen bir vatandaşın kamyoneti durdurmasıyla kaydedildi.

Adana'nın Feke ilçesinde kendiliğinden hareket edip önündeki otomobile çarpan kamyonetin yoldan geçen kişi tarafından durdurulması araç kamerasıyla görüntülendi.

Ulus Caddesi'nde park halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip önündeki otomobile çarptı.

Yoldan geçen bir vatandaş, açık olan kapıdan bindiği kamyoneti durdurdu. Kamyonet ve çarptığı otomobilde hasar oluştu.

Kaza ve vatandaşın aracı durdurması, farklı bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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