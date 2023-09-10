PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü E.A., yaralandı.
ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü E.A., yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Cengiz Darbaş Caddesi'nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 61 VH 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 23 AAK 989 plakalı kamyona çarptı. Kazada sürücü E.A. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan E.A., ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel