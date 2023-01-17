PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU 3 YARALI Güncel Haberler KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rampadan inerken gaz pedalı takılı kalan otomobil, park halindeki TIR'a çarptıktan sonra çay bahçesinin odunluğuna uçtu. KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rampadan inerken gaz pedalı takılı kalan otomobil, park halindeki TIR'a çarptıktan sonra çay bahçesinin odunluğuna uçtu. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gebze Pelitli Mahallesi Tavşantepe Caddesinde meydana geldi. Cafer K. yönetimindeki 06 S 8825 plakalı otomobil, cadde üzerinden rampadan inerken gaz pedalının takılı kalması sebebiyle park halindeki 34 JY 951 plakalı un yüklü TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kot farkı nedeniyle yolun altında kalan çay bahçesinin yan tarafındaki odun yığınlarının üzerine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Cafer K. ile araçta bulunan Oğuzhan Y. ve Barış K., itfaiye görevlileri tarafından otomobilin tavanı kesilerek kurtarıldı. Ambulanslara alınan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Gebze Güncel Haberler

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