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Park halindeki iş makinesi yokuş aşağı hareket ederek duvara çarptı

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Kayseri'de yokuş aşağı hareket eden sürücüsüz iş makinesinin sosyal tesis binasına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayseri'de yokuş aşağı hareket eden sürücüsüz iş makinesinin sosyal tesis binasına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bünyan ilçe merkezinde Şehit Enes Bediz Caddesi'ne park edilen kepçe, yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

İş makinesini fark eden yoldaki vatandaşlarla bazı araç sürücüleri, kepçenin önünden uzaklaştı.

Kepçe, caddede bulunan Bünyan Kadın Kültür ve Gençlik Merkezi'nin duvarına çarparak durdu.

Hasar gören duvar, belediye ekiplerince onarıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Kayseri Bünyan Güncel Haberler

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