Park Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı

Park Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, fakat araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde, Kamer Yurtbaşı'na ait park halindeki 34 SKP 45 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, aracın yanında bulunan kerestelere sıçramadan kontrol altına alındı. Hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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