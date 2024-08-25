Park halindeki cipin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki cipin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı. Sürücünün ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki cipin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Karaağaç Mahallesi'nde park halindeki 31 YOY 58 plakalı cipin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sürücünün ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.