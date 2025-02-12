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Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Gözaltına Alındı

Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Gözaltına Alındı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 74 yaşındaki A.Ç, seyir halindeyken park halindeki 6 araca çarptı ve olay yerinden kaçtı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kısa sürede gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki 6 araca çarparak kaçan 74 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Caddesinde seyir halinde olan 17 KB 316 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç, park halindeki 6 araca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilini bırakarak kaçan sürücüyü kısa sürede gözaltına aldı.

Alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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