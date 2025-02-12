Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Gözaltına Alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 74 yaşındaki A.Ç, seyir halindeyken park halindeki 6 araca çarptı ve olay yerinden kaçtı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kısa sürede gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halindeki 6 araca çarparak kaçan 74 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.
Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Caddesinde seyir halinde olan 17 KB 316 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç, park halindeki 6 araca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilini bırakarak kaçan sürücüyü kısa sürede gözaltına aldı.
Alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel