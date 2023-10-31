Bursa'da bir şüpheli park halindeki aracın camını açık görünce içeri girerek 16 bin dolar çaldı. Ancak Bursa polisi tarafından yakalanan şüpheli, parayla birlikte yakalandı ve parayı araç sahibine iade edildi.

Park halindeki aracı böyle soydu 16 bin doları alıp kaçacağını zannetti Bursa polisinden kaçamadı

Park halindeki aracı böyle soydu

16 bin doları alıp kaçacağını zannetti Bursa polisinden kaçamadı

BURSA - Bursa'da bir şüpheli park halindeki aracın canımı açık görünce içeri girdi. 16 bin dolar parayla karşılaşan şüpheli kayıplara karışsa da Bursa polisinden kaçamadı.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Adem B. gece evinin önüne park ettiği aracının camını açık unuttu. Yoldan geçen 23 yaşındaki Tahsin M. İse yoldan geçtiği sırada camın açık olduğunu görünce hemen içeri daldı. Şüpheli aracın içinde 16 bin 200 doları görünce, alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, sabah uyanan ve aracına gittiğinde parasını yerinde olmadığını fark eden Adem B. hemen polisi aradı. İhbar üzerine devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kameradan tespit ettikleri şüpheliyi takip eden Bursa polisi parayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis ekipleri kurtardıkları 14 bin 650 doları araç sahibine iade etti.