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Park halindeki araca kurşun isabet etti

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Çorum'da park halindeki hafif ticari araca kurşun isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki araca kurşun isabet etti

ÇORUM - Çorum'da park halindeki hafif ticari araca kurşun isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Çorum il merkezi Mimarsinan Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan hafif ticari aracın arka camına kurşun isabet etti. Araçta maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. Araca kurşun isabet ettiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

Çorum Güncel Haberler

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