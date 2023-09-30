Zonguldak'ta park halindeki bir araç sabaha karşı alev alev yandı. Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü aracın kundaklandığı iddiası üzerinde duruluyor.

Park halindeki araç alev alev yandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta park halindeki bir araç sabaha karşı alev alev yandı. Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü aracın kundaklandığı iddiası üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre olay sabah 05.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 67 ADG 908 plakalı Fiat marka aracın yandığını görenler durumu ekiplere haber verdi. Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yanan araca müdahale etti. Patlamaların yaşandığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Sesler üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri panik yaşadı.

Yanan aracın sürücüsü kundaklama iddiası üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.