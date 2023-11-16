Park halindeki 18 aracın lastiğini bıçakla patlatan şahıs adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiğini bıçakla patlatan ve vatandaşların şikayeti sonucunda yakalanıp gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktan geçen Celalettin A., henüz belirlenemeyen bir sebepler park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlattı. Sabah aracının başına geldiğinde patlak lastikle karşılaşan araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren Celalettin A., güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekiplerin operasyonu sonucunda yakalanan Celalettin A., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını belirten şüpheli, işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.