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Park görevlisine saldıran köpek yaraladı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Dede Korkut Parkı'nda başıboş köpeğin saldırısına uğrayan park görevlisi hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası görevli hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesindeki parkta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan park görevlisi yaralandı.

Sümer Mahallesi mevkiinde bulunan Dede Korkut Parkı'nda meydana gelen olayda, köpek parkın bakım ve onarım görevlisine saldırdı.

Hafif şekilde yaralanan görevli, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hayvan Hakları Dede Korkut Odunpazarı Güncel Yaşam

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