PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALDI

AVCILAR'da otomobilini park ettikten sonra ilerleyen sürücü, kaymaya başlayan aracının altında kalarak yaralandı.

Olay Cihangir Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Nuri Karakoç adlı sürücü otomobilini park ettikten sonra indi. Aracını kilitleyen sürücü yokuş aşağıya ilerlemeye başladı. Bu sırada otomobili aniden hareket etti.

Karakoç, aracı durdurmak için hamle yaptı anca başarılı olamadı. Nuri Karakoç'u sürüklemeye başladı. Bu sırada bir kadın da aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Karakoç kendisini sürükleyen otomobili ile park halindeki araç arasına sıkıştı. Yaralanan Karakoç'un yardımına çevredekiler koştu.

Olay yerine ambulans çağrıldı. Nuri Karakoç, 112 Acil sağlık ve itfaiye ekibi tarafından ambulansa alındıktan sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Karakoç'un el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülürken görgü tanığı Vahap Mahal, 'Büyük olasılıkla el frenini çekmeyi unuttu. İki araç arasında sıkışınca belinde acı hissettiğini söylüyordu" dedi.