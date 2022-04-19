'Park edeceğim' bahanesiyle çaldığı motosiklet ile yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde internet üzerinden satışa çıkarılan motosikleti 'park edeceğim' bahanesi ile çalan şahıs 6 gün sonra Karasu'da yakalandı. Kuryelik işlerinde kullandığı motosikletine kavuşan Demir Ayaz Demirci, "Çok mutlu ve sevinçliyim. Umudum yoktu ama kısa sürede bulundu, ekiplere çok teşekkür ederim"

Olay, Adapazarı ilçesi Soğanpazarı Caddesi üzerinde 12 Nisan Salı günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Demir Ayaz Demirci 28 bin lira değerindeki kurye işlerinde kullandığı motosikleti internet üzerinden satışa çıkardı. İlanı koyduktan bir süre sonra Demirci'yi arayan kişi, motosikleti satın almak istediğini söyledi. Motosikletini satacağını düşünen Demirci, şahısla buluştu. Şahıs cebinden çıkarttığı dövizleri bozdurmak için döviz bürosuna gitmek istediğini ve motosikleti kullanmak istediğini söyledi. Döviz bürosu önüne geldikleri esnada motosikleti park etmek istediğini belirten şahıs, Demirci'yi motosikletten indirdikten sonra gaza basarak uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran genç, durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde motosikleti çalan şüphelinin E.K. olduğu ve motosikletin Karasu ilçesine götürüldüğünü belirledi.

"ÜMİDİNİ KESTİĞİ MOTORUNA 6 GÜN SONRA KAVUŞTU"

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar doğrultusunda motosikletin Limandere Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerince motosiklet hırsızı yakalanarak gözaltına alındı. Demir Ayaz Demirci 6 gün sonra motosikletine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, adliyeye sevk edilen şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

"UMUDUM YOKTU AMA KISA SÜREDE BULUNDU"

Çalındığı günden 6 gün sonra motoruna kavuşan Demir Ayaz Demirci, "Çok mutlu ve sevinçliyim. Umudum yoktu ama kısa sürede bulundu, ekiplere çok teşekkür ederim. Özellikle Karası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum, çok ilgilendiler. Şahsı bulduklarında zaten kaçmaya çalışmış. Ben karakola gittiğim zaman birkaç jandarma erinin üstünün çamur içerisinde olduğunu gördüm, şahısla ekipler arasında kovalamaca olmuş. Sonuç olarak ekmek teknemi geri aldım ve onun mutluluğuyla işime devam edeceğim" dedi.

"HERKES PARÇALANIR BULAMAZSIN DEDİ AMA HELAL PARA GERİ DÖNERMİŞ"

Motosikleti çalındıktan sonra yapılan değişikliklerden bahseden Demirci, "Motorda plakayı sökmüşler ve ufak tefek yerlerini boyayarak değişiklik yapmaya çalışmışlar. Lastiklerindeki bantlara kadar sökmüşler, büyük ihtimalle arandıklarını duydular ve motosiklet üzerinde değişikliğe gittiler. Zaten şahıslar motosikleti elinden çıkartmaya çalışıyorlarmış. Herkes parçalanır bulamazsın dedi ama helal para geri dönermiş, onun da şuan gerçekliğini yaşıyorum burada. 12 Nisan Salı günü Adapazarı'ndan çalınmıştı, 6'ncı gününde yani dün Karasu ilçesinde bulundu motosikletim. Çok mutlu oldum, ailemde çok sevindi. Çaresiz bekliyordum, umudum bitmişti biraz" diye konuştu.

"AĞZIM YANDI, DAHA DİKKATLİ OLACAĞIM"

Son olarak motosikletini daha dikkatli bir şekilde satacağını ifade eden Demirci, "Satmayı düşünüyorum ama daha güvenilir yerde paylaşım yapacağım. Tek görüşmeye kesinlikle gitmeyeceğim, ağzım yandı bir kez çünkü bu konularda kesinlikle daha dikkatli olacağım" şeklinde konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel