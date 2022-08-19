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Paris Yakınlarındaki Tarım Alanlarını Kurak Lık Vurdu

Paris Yakınlarındaki Tarım Alanlarını Kurak Lık Vurdu

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PARİS, 19 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'in yaklaşık 30 km kuzeybatısındaki Puiseux-Pontoise'da şiddetli kuraklık nedeniyle kurumuş bir ayçiçeği tarlası görülüyor, 18 Ağustos 2022. (Fotoğ raf: Gao Jing/Xinhua)

PARİS, 19 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'in yaklaşık 30 km kuzeybatısındaki Puiseux-Pontoise'da şiddetli kuraklık nedeniyle kurumuş bir ayçiçeği tarlası görülüyor, 18 Ağustos 2022. (Fotoğ raf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Fransa Paris Güncel Haberler

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