Paris'teki Tarihi Çeşmeler Aşırı Sıcaklarda Serinleme İmkanı Sunuyor

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi çeşmeler, havaların ısınmasıyla kent sakinlerinin ve turistlerin serinlemesine yardımcı oluyor.

Avrupa'da Fransa dahil birçok ülkede bu hafta aşırı sıcak hava etkili oldu.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle 1 Temmuz'da başkent Paris dahil 16 vilayette kırmızı alarm, 68 vilayette ise turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Ülkede 2 Temmuz'da ise aşırı sıcaklar nedeniyle 4 vilayette kırmızı alarm, 55 vilayette de turuncu alarm verildi.

Sıcak havalar nedeniyle vatandaşların susuzluk hissini beklemeden su içmesi için televizyon, sosyal medya ve toplu taşımada hatırlatmalar yapılıyor.

Havaların ısınmasıyla beraber Paris'teki tarihi su çeşmeleri, kent sakinlerinin ve turistlerin serinlemesine yardımcı oluyor.

Paris'te 1200 çeşme bulunuyor

Başkentteki su altyapısından sorumlu Paris'in Suyu (Eau de Paris) kamu şirketinin internet sayfasındaki verilere göre, Paris'te 1200 su çeşmesi bulunuyor.

Paris'in sokaklarındaki ve bahçelerindeki su çeşmelerinin tarihi 13. yüzyıla dayanıyor. Özellikle son yıllarda yazın havaların çok sıcak olmasıyla kentteki tarihi çeşmeler önem kazandı.

Kentte tarihi ve daha modern tasarımlı çeşmeler bulunurken, Paris'e 50 çeşme hediye eden İngiliz koleksiyoncu ve siyasetçi Richard Wallace'ın ismini taşıyan "Wallace çeşmeleri" koyu yeşil rengiyle öne çıkıyor.

"Bu çeşmelerin çok iyi olduğunu düşünüyorum"

Sıcak havalarda başkentin 8. bölgesindeki Monceau Parkı'na gelen ziyaretçiler, burada bulunan çeşmelerden faydalanarak şişelerine su dolduruyor, yüzlerini yıkıyor ve evcil hayvanlarına su içiriyor.

Parktaki bir çeşmeden su dolduran ve 1 yıldır Paris'te ikamet eden Avusturyalı Viktoria G, AA muhabirine, "Bu çeşmelerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Parkta oynayan çocuklar ve şişe getiren ebeveynler için çok faydalı." ifadelerini kullandı.

Viktoria G, yeniden şişe satın almamak için üzerinde her zaman bir su şişesi bulundurduğunu belirterek, "Paris'te çok fazla çeşme olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çekyalı Amelie E. ise insanların sıcak havalarda su çeşmesinden içebildiğini ve saçlarını ıslatabildiğini kaydederek, "Sıcak olduğu için bu su çeşmelerinin buradaki çocuklar ve insanlar için iyi olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Amelie E, Paris'te plastik su şişelerinin çok pahalı olması nedeniyle bu çeşmelerin bir alternatif oluşturabileceğine işaret ederek, bunların son günlerde sıcak havada serinlemeye olanak sağladığını kaydetti.