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Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde yapılamayabilir

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Paris Valisi Marc Guillaume, Sen Nehri'nin akıntı şiddeti sebebiyle Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni ve bazı yarışmaların nehirde yapılamayabileceğini ifade etti.

Paris Valisi Marc Guillaume, 26 Temmuz'da başlayacak Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni ile maraton yüzme, triatlon, paratriatlon yarışmalarına sahne olacak Sen Nehri'nin akıntı şiddeti sebebiyle "birkaç gün içinde yüzmeye uygun hale gelmeyeceğini" ifade etti.

Guillaume, France Info televizyonuna, Olimpiyatların 24 Haziran'da yapılması planlanan açılış töreni provasının Sen Nehri'ndeki şiddetli akıntı nedeniyle ertelenmesinin ardından nehrin yüzmeye elverişli olup olmadığına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Sen Nehri'nin birkaç gün içinde yüzülebilir hale gelmeyeceğini" söyleyen Guillaume, bir ay sonra başlayacak Olimpiyat Oyunları'na kadar bu durumun değişeceğini ifade etti.

Guillaume, nehirdeki akıntı şiddetinin önemli ölçüde azalmaya başladığını belirterek, yaz mevsimine uygun hava koşullarının başlamasıyla nehir akıntısı normal düzeye geldiğinde Olimpiyat Oyunları'nın açılışının Sen Nehri'nde yapılmasının mümkün hale geleceğini ve nehrin "eşi benzeri görülmemiş bir geçit törenine" sahne olacağını söyledi.

Sen Nehri, "yüzmeye uygun olmadığı" tartışmalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, temiz olduğunu göstermek amacıyla 23 Haziran'da Sen Nehri'nde yüzeceğini duyurmuş ancak bu vaadini gerçekleştirmemişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sen Nehri'nde yüzeceğini söylemiş fakat bunu ne zaman yapacağına dair bilgi vermemişti.

Çevre örgütü Surfrider Foundation, nisanda, Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından belirlenen standartları aşan seviyelerde bakteri kirliliği gerekçesiyle nehrin yüzmeye elverişli olmadığını belirtmiş, Paris Valiliği ise nehirdeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve olimpiyatlara kadar sorunun giderileceğini aktarmıştı.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Güncel

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