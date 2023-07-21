Paris'teki gaz patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'te 21 Haziran'daki gaz kaçağı kaynaklı patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Patlamada ağır yaralanan bir kadın daha yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.