Paris'teki Çin Kültür Merkezi 20. Yılını Konserle Kutladı

PARİS, 29 Kasım (Xinhua) -- Paris'teki Çin Kültür Merkezi, kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutlamak için Pazartesi akşamı Paris'te "Klasiklerin Sesi" konseri düzenlendi.

Konserde Çinli ve yabancı sanatçılar, "Liang Shanbo ve Zhu Yingtai" (Kelebek Aşıklar) ve "Carmen" gibi klasik Çin ve yabancı müzik eserlerini seslendirdi.

Çin'in Fransa Büyükelçisi Lu Shaye, bu merkezin son 20 yılda Fransız halkının Çin kültürünü keşfetmesi için bir pencere ve iki ülke arasındaki kültürel alışveriş için bir köprü haline geldiğini söyleyerek iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun derinleşmesine katkıda bulunduğunu da ifade etti.

Çin elçisi, toplumlar arası ve kültürel alışverişin her daim Çin-Fransız ilişkilerinin en güçlü ayağı olacağının altını çizdi.

Paris 7. Bölge Belediye Başkan Yardımcısı Josiane Gaude, merkezin zengin ve çeşitli faaliyetlerinin tümünün kültür, sanat ve eğitim alanlarında Çin-Fransız ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

2002 yılında açılışı yapılan Paris'teki Çin Kültür Merkezi, Çin hükümeti tarafından Batı'da kurulan ilk kültür merkezi olmuştu. Merkezin müdürü She Mingyuan, çeşitli etkinliklerle Çin-Fransız halkları arasında kültürel alışveriş ve işbirliği için önemli bir platform haline geldiğini söyledi.