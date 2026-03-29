Paris'teki Amerikan bankasına yönelik saldırı girişimiyle bağlantılı 2 zanlı daha yakalandı

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, Paris'teki Bank of America'ya yönelik saldırı girişimi ile ilgili olarak 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin reşit olmadığı belirtildi.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT), dün başkent Paris'teki bir Amerikan bankası şubesine yönelik saldırı girişimi hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ulusal basının, dosyaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Paris'teki Bank of America'nın şubesine dün geç saatlerdeki saldırı girişimi ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Polisler, Paris'in 8. Bölgesi'nde yaşanan olayla bağlantılı 2 zanlıyı daha yakalarken, kaynaklar, bu şüphelilerden birinin reşit olmadığını bildirdi.

Dün, Paris'teki Bank of America'nın şubesi önünde gece saatlerinde 2 şüpheli el yapımı patlayıcıyı ateşe vermeye çalıştıkları sırada polisler tarafından fark edilmişti. Zanlılardan biri olay yerinde yakalanırken, diğer kaçmayı başarmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli, verdiği ilk ifadede, saldırıyı yapmak için sosyal medya platformu Snapchat üzerinden 600 avro karşılığında işe alındığını belirtmişti.

PNAT, bankaya yönelik saldırı girişimiyle ilgili, terör örgütüyle bağlantılı biçimde kundaklama veya tehlikeli araç kullanarak zarar verme girişimi, yanıcı veya patlayıcı cihaz yapımı ve terör amaçlı suç örgütü kurma suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
