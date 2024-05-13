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Paris'te yolculuk halindeki uçağa yıldırım isabet etti

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Fransa'nın başkenti Paris'te, yolculuk halindeki uçağa yıldırımın isabet ettiği an fotoğraflandı. Şiddetli fırtınanın etkisi altında kalan Paris'te, Eyfel Kulesi'nin şimşek ve yıldırımlarla aydınlatılan gökyüzü altında çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Yıldırım düşen uçakta herhangi bir hasar olmazken, uçuş iznine tabi olan uçakların yıldırım koruma sistemlerine sahip olması gerektiği belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, yolculuk halindeki uçağa yıldırımın isabet ettiği an fotoğraflandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Paris dün şiddetli fırtınanın etkisi altında kaldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, X hesabından yaptığı "Paris'te fırtına" temalı paylaşımında, ülkenin turistik simgesi Eyfel Kulesi'nin, şimşek ve yıldırımların aydınlattığı gökyüzü altındaki fotoğraflarına yer verdi.

Paylaşımda, yolculuk halindeki bir uçağa yıldırımın isabet ettiği anın fotoğrafı da yer aldı.

Fransız basınında geniş yer bulan fotoğraf, "güzel bir sürpriz", "etkileyici" ve "inanılmaz" olarak nitelendi.

Öte yandan, yıldırım düşen uçakta herhangi bir hasar olmadığı belirtildi.

Uçuşlara yıldırım düşmesi rastlanan bir durumken, uçuş iznine tabi olan uçakların yıldırım koruma sistemlerine sahip olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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