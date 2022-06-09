Paris'te yerli Amazonlar ve çevrecilerden Fransız marketler zincirine "ağaç katliamı" protestosu - Haberler

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Paris'te yerli Amazonlar ve çevrecilerden Fransız marketler zincirine "ağaç katliamı" protestosu

AA - Alaattin Doğru - Güncel
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Paris'te yerli Amazonlar ve çevrecilerden Fransız marketler zincirine 'ağaç katliamı' protestosu

Fransa'da aralarında yerli Amazonların da bulunduğu çevreci aktivistler, Amazon yağmur ormanlarında sığır yetiştiriciliği yaparak arazi gaspı ve ağaçları yok etmekle suçlanan Fransız süpermarket zinciri Casino Group'u protesto ederek, sorumlularının yargılanması çağrısında bulundu.

Fransa'da aralarında yerli Amazonların da bulunduğu çevreci aktivistler, Amazon yağmur ormanlarında sığır yetiştiriciliği yaparak arazi gaspı ve ağaçları yok etmekle suçlanan Fransız süpermarket zinciri Casino Group'u protesto ederek, sorumlularının yargılanması çağrısında bulundu.

Başkent Paris'teki Adalet Sarayı önünde 11 çevreci örgütün de katılım sağladığı gösteri düzenlendi.

Aktivistler, Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde marketleri bulunan Fransız Casino'yu insan hakları ve çevre kurallarını ihlal etmekle suçlayarak, uluslararası toplumu tepki göstermeye davet etti.

Fransız gruba karşı 2021'de insan haklarını ve çevre kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Fransız yargısının ise soruşturma başlatmak için kesin bir tarih belirlemesi bekleniyor.

Yerli Amazon halkı, Brezilya yönetiminin göz yummasıyla Fransız Casino'yu topraklarını ve ormanlarını yasa dışı kullanmak ve yok etmekle suçluyor.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Fransa Amazon Paris Güncel Haberler

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