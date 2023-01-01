Paris'te yeni yıl kutlamaları

Fransa'nın başkenti Paris'in en işlek ve turistik caddesi Şanzelize'de Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de iptal edilen havai fişek gösterisine bu yıl izin verildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in en işlek ve turistik caddesi Şanzelize'de Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de iptal edilen havai fişek gösterisine bu yıl izin verildi.

Şanzelize Caddesi'nde yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.

Saatler gece yarısını gösterince Paris semalarında 9 dakika boyunca havai fişek atıldı.

500 bin kişinin katıldığı tahmin edilen kutlamalar sırasında cadde, araç trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, Paris ve çevresinde toplu taşıma ücretsiz yapılırken, otobüs, banliyö trenleri ve metro seferleri sabaha kadar uzatıldı.

5 bin 400'ü Paris'te olmak üzere, ülke genelinde 90 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiği gecede, Şanzelize Caddesi'nde alkol tüketmek ve işletmelerin dışarıya alkol satışına izin verilmiyor.

Bu arada, kutlamaların yapıldığı Şanzelize Caddesi'ne farklı sokaklardaki kontrol noktalarından ulaşmaya çalışanlar uzun kuyruklar oluşturdu.