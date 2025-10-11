Paris'te Ücretsiz Konser İzdihamı ve Gerginlik

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ücretsiz konser izdihama yol açarken, polis ile konser alanına gelenler arasında arbede yaşandı.

Paris'in 1. bölgesinde Forum des Halles alışveriş merkezinin bulunduğu alanda Fransız rap grubu L2B'nin de yer aldığı farklı şarkıcıların ücretsiz konser vermesi bekleniyordu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kalabalığın arttığını ve izdiham yaşandığını gören polis, konserin iptal edildiğini duyurdu.

Polis, bölgede çoğunluğu gençlerden oluşan seyirciyi dağıtmaya çalıştı.

Konser alanına gelenlerle polisler arasında arbede ve gergin anlar yaşandı.

Polis, kalabalığa biber gazı ve copla müdahale etti. Kalabalık, polislere cam şişe de dahil farklı cisimler fırlatarak karşılık verdi.

Bazı gençler, sivil kıyafetli polislere saldırırken, üniformalı polisler de bazı izleyicileri yere yatırarak kontrol altına aldı.