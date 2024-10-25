Paris'te Türkiye Expo Festivali: Türk Kültürü ve Lezzetleri Tanıtılıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türkiye Expo festivalinde Türk kültürü, mutfağı ve geleneksel el sanatları tanıtımı yapılıyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa, 25-27 Ekim'de başkentteki Paris Botanik Bahçesi'nde Türkiye Expo festivaline ev sahipliği yapıyor.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan festivale, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Leyla Abdullayeva, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş katıldı.

Demirer, Yılmaz, Abdullayeva ve Demirtaş festivalin açılışında kırmızı kurdele kesti.

Büyükelçi Demirer açılışta yaptığı konuşmada, festivalin, Türk kültürünün tanıtımının ötesinde, Fransız ve Türk milletleri arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlenmesine katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

Demirer, Türkiye ve Fransa arasındaki özellikle ekonomik işbirliğinin her geçen gün daha da derinleştiğini belirterek, "Bununla birlikte sayısı 800 bine ulaşan Türk toplumunun Fransa'da birçok alanda aktif, girişimci ve üretken bir profil çizip, Fransa'nın ekonomik hayatına eşsiz katkılarda bulunduğunu görmekten de büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki işbirliğin, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanına yayılmasını beklediklerini kaydeden Demirer, "Bu tür festivallerin bu anlamda çok katkısı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Demirer, Fransa'daki Türklerin, yaşadıkları ülkenin siyasi, kültürel ve sosyal hayatına daha aktif katılım sağlamasının büyük önem taşıdığını dile getirerek, buradaki Türk toplumunun daha güçlü olacağını, bunun da iki ülke toplumları arasındaki dostluğu daha da ileri götürmeye vesile olmasını dilediğini ifade etti.

Festivalin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan birkaç gün önce düzenlendiğini hatırlatan Demirer, Türk vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Demirtaş, etkinliğin, Türklerin manevi ve kültürel değerlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak konusunda büyük katkı sunmasını umduğunu ifade etti.

Bu zengin değerleri bugünün dünyasına tanıtmayı ve her yaştan insanı burada bu değerler etrafında buluşturmayı amaçladıklarını belirten Demirtaş, "Kültürümüzün ve inancımızın en derin izlerini taşıyan etkinlikler sadece bir festival değil ayrıca bir öğrenme ve paylaşma vesilesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Demirer ve Başkonsolos Yılmaz beraberlerindeki heyetle festivaldeki farklı stantları ziyaret etti, Demirer bu sırada çömlek çarkında toprak vazo yaptı.

Anadolu mutfağının geleneksel lezzetleri tanıtıldı

Türkiye Expo festivalinde, Türk zanaatkarlar, ziyaretçilere geleneksel cam üretimi ve çömlek yapımı hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçiler burada, Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerini, Türk kahvesini ve çayını tatma fırsatı buldu.

Festivalde çocuk kitapları ve Türkçe romanlar kitapseverlerle buluşurken, sema gösterisi yanı sıra Karagöz ve Hacivat gölge oyunu yapıldı.

Güzel yazı ve sulu boya sanatlarının tanıtıldığı festivalde, yabancı ziyaretçiler Türk kuruyemişini ve lokumlarını tattı.

Festivale ayrıca Türk yazarlar ve oyuncular da katıldı.